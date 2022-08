Mercato Milan, addio Renato Sanches: spunta un nome nuovissimo | News

Questa volta, il Milan non è riuscito a mettere le mani sul suo primissimo obiettivo di mercato inseguito da mesi come invece è successo con Charles De Ketelaere . Niente Renato Sanches per i rossoneri, che ora dovranno guardare altrove per trovare l'erede di Frank Kessie. Renato Sanches ha infatti scelto il PSG, preferendolo al Milan. Che, ovviamente, non si dà per vinto e sta già valutando parecchi altri nomi.

Non c'è dubbio che Renato Sanches incarnasse perfettamente le qualità e le caratteristiche ricercate dal Milan per occupare quella casella del centrocampo. Qualità ma soprattutto quantità e tanta forza fisica, doti che verranno ricercate anche nei prossimi obiettivi di mercato dei rossoneri. In cima alla lista ora ci sarebbe Pape Matar Sarr. Il problema è che il Tottenham vorrebbe farlo partire solamente in prestito secco, un'opzione assolutamente non consona al progetto del Milan. Maldini infatti vuole il diritto di riscatto per non rischiare di valorizzare un giocatore così promettente per poi riconsegnarlo alla squadra di appartenenza. La trattativa andrà avanti, ma il Milan deve cautelarsi nel caso in cui dovesse saltare, come successo con Renato Sanches. Ecco perché la dirigenza rossonera valuta anche altri nomi e uno in particolare è una sorpresa tutta nuova <<<