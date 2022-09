Mercato Milan, sorpresa Pellegatti: “Colpo a zero, gira questa voce” | News

In orbita Milan stanno già iniziando a circolare tante news di mercato , con molti giocatori accostati al club rossonero in vista delle prossime sessioni di calciomercato. Normale che sia così, anche perché in effetti il Diavolo ha varie esigenze e obiettivi da centrare che sono già ben chiari nella mente di Maldini e Massara.

Come spesso vi abbiamo riferito in questi ultimi tempi, la priorità principale del Milan sarà quella di rinforzare il reparto offensivo con un esterno d'attacco ma soprattutto con un centravanti che garantisca tanti gol a stagione. E i nomi sulla lista di mercato rossonera, come vedremo più avanti, sono di quelli importanti. Non solo attacco, però. L'ultima news a sorpresa in tal senso l'ha rivelata il noto giornalista di fede rossonera Carlo Pellegatti sul suo canale YouTube <<<