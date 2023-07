Mercato, Pedullà tira fuori un nome tutto nuovo: “Ora il Milan pensa a…”

1 di 2

Ancora tanti obiettivi di calciomercato per il Milan

Mercato Milan, news da Alfredo Pedullà su un nome a sorpresa.

Il Milan ha già messo a segno 7 colpi di mercato, ma la dirigenza rossonera sta continuando a sondare piste, nomi e ipotesi per continuare ad aggiungere tasselli di qualità alla rosa a disposizione di mister Stefano Pioli. Insomma, come vi abbiamo già anticipato nei giorni scorsi, Chukwueze non sarà l'ultimo colpo di questo calciomercato estivo del Milan.

Cosa c'è da fare ancora? Cosa manca? Sicuramente bisognerà presto ragionare sulle uscite e sulle cessioni. Bisogna assolutamente piazzare gli esuberi e quei giocatori che non fanno più parte del progetto tecnico-tattico del Milan. Questo è un passaggio ritenuto fondamentale da Pioli in particolare. E in entrata invece?

I prossimi obiettivi di mercato del Milan

Per quanto riguarda gli acquisti, le caselle che i dirigenti rossoneri vorrebbero ancora riempire sono parecchie. A centrocampo, ad esempio, manca ancora almeno un altro colpo. In questo senso, il nome di Musah rimane sempre in cima alla lista dei desideri del Milan. Ma i colpi di scena - come succede spesso quando si parla di calciomercato - possono essere sempre dietro l'angolo.

A tal proposito, occhio a obiettivi inediti che possono spuntare da un momento all'altro in orbita rossonera. Il noto esperto di mercato Alfredo Pedullà ha svelato quello che sarebbe un nome completamente nuovo che il Milan avrebbe messo nel suo mirino: ecco il possibile colpo a sorpresa che il Diavolo starebbe valutando in queste ore <<<