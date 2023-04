Mercato Milan / Maldini ribalterà la formazione: un 11 da sogno per il 2024!

1 di 12

Una formazione rivoluzionata

Mercato Milan, news sulla formazione per il 2024.

Il Milan dovrà assolutamente evitare gli errori del passato in sede di mercato. L'attuale rosa a disposizione di Stefano Pioli presenta troppe lacune e pochi ricambi all'altezza dei titolari. E, se a tutto questo, ci aggiungiamo anche che in tanti andranno via in estate, ecco che la formazione rossonera potrebbe cambiare completamente faccia la prossima stagione.

Si prospetta infatti un'estate di fuoco in casa Milan, con un calciomercato che dovrà quasi rivoluzionare la rosa. Molto passerà dalla qualificazione alla prossima Champions League, obiettivo che nessuno vuole neanche minimamente mettere in dubbio. Con la riconferma di Pioli in panchina e il ritorno al 4-2-3-1, Maldini sta già lavorando per regalare al suo mister una squadra molto più competitiva e completa.

Basandoci dunque sulle ultime news di mercato che stanno circolando in ambiente rossonero, abbiamo provato ad anticipare quella che - nella testa di Maldini e soci - potrebbe essere la formazione da sogno del Milan per la prossima stagione: eccola, con titolare e riserva per ogni ruolo <<<