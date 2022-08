Mercato Milan / Sorpresa: Di Marzio spiazza tutti e fa un nome assurdo

In casa Milan è sempre caccia ad un difensore e ad un centrocampista sul mercato . Per la mediana i nomi fioccano, con Maldini e Massara che hanno una lista lunghissima di obiettivi e possibili idee. In difesa la cerchia è più ristretta, ma non possono essere comunque escluse sorprese.

Per quanto riguarda la retroguardia, il nome di Evan N'Dicka pare ormai essere stato depennato dai rossoneri. Japhet Tanganga invece piace sempre al Milan, ma sarebbe ormai stato nettamente superato da Abdou Diallo. Per il primo, il Tottenham non pare intenzionato ad aprire al prestito con diritto di riscatto, mentre per Diallo il PSG si starebbe convincendo ad accettare questa formula oltre che a partecipare al pagamento di una parte dell'ingaggio del giocatore. Diallo intriga Maldini anche per la sua duttilità, visto che potrebbe giocare pure come terzino sinistro oltre che da centrale. Le trattative proseguono, ma intanto spuntano anche altri nomi. L'ultimo, assolutamente a sorpresa, è stato svelato dal grande esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio <<<