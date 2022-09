Mercato Milan, all’improvviso: “Colpo in arrivo, accordo vicino!” | News

Il Milan non vuole perdere tempo e prepara già le prossime mosse di mercato. L'ultima è stata un'estate dura da questo punto di vista. Sono arrivati giocatori importanti, certo, ma sono servite settimane di attesa e trattative per comprare - ad esempio - De Ketelaere. E altre lunghe telenovele di calciomercato (come quelle relative a Botman, Renato Sanches e Onyedika) si sono concluse con un nulla di fatto. Ecco perché Maldini e Massara stavolta vogliono muoversi con largo anticipo, senza la pressione del mercato in corso.