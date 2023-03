Mercato Milan, news bomba da Ceccarini: “Addio Leao? Pronti due nomi”

Il destino di Rafael Leao è appeso a un filo, tra rinnovo con il Milan e addio durante il prossimo mercato estivo. Il tempo passa inesorabile e il verdetto finale si avvicina sempre di più. Ma la trattativa non si sblocca, anzi. Il noto esperto di calciomercato Niccolò Ceccarini ha fatto il punto della situazione nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.com.

Ecco quanto riferito dal giornalista: "Zero novità e uno stallo che lascia trasparire qualche preoccupazione". Ceccarini spiega poi che l'offerta del Milan (circa 7 milioni all'anno) non cambierà e non si andrà oltre questa cifra. E se si dovesse arrivare all'estate in questa situazione di stallo totale, i rossoneri dovranno per forza mettere sul mercato Rafael Leao. Ma non solo. Il collega sottolinea anche che il Milan starebbe già pensando concretamente ai possibili sostituti del portoghese, svelando due nomi che sarebbero certamente sulla lista di Maldini e Massara <<<