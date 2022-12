Mercato Milan, follia Cardinale: “Vuole prendere CR7!” | Raffica di news

Il mercato del Milan è sempre in fermento, news, voci, indiscrezioni e novità sono all'ordine del giorno. Alcune di queste, poi, hanno veramente del clamoroso. Ma andiamo con ordine e cerchiamo di fare chiarezza tra le tantissime notizie che si stanno rincorrendo in queste ore. Per farlo, ci affidiamo ancora una volta alla nostra consueta raffica di calciomercato nella quale abbiamo racchiuso tutte le ultime news più importanti, che potrete rapidamente sfogliare una dopo l'altra. Da alcuni nomi nuovi accostati al Milan, alla folle suggestione che riguarda Cristiano Ronaldo: iniziamo dunque la carrellata di notizie partendo subito dalla prima grande novità <<<