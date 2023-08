Mercato, contatti per un altro colpo: “Il Milan può chiudere a fine agosto”

Per esempio, non è certo un mistero che Pioli gradirebbe avere a disposizione un nuovo centravanti di ruolo da poter alternare a Giroud , l'unica vera punta presente in rosa di cui il tecnico rossonero si fida ciecamente. Okafor viene visto più come un'alternativa a Leao , Colombo è un giovane molto interessante ma non ancora pronto per certi palcoscenici, mentre Origi è da tempo fuori dai piani del Milan.

Prima di affondare il colpo per un altro attaccante però, la dirigenza dovrà trovare una sistemazione per Colombo (in prestito) e una soluzione in uscita per Origi, che ha recentemente rifiutato le offerte arrivata dall'Arabia. Si lavora dunque in questa direzione, ma non solo. C'è infatti pure un altro colpo di mercato sul quale il Milan starebbe lavorando in queste ore e che potrebbe chiudere a fine agosto <<<