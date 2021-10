Mercato Milan – Difesa, centrocampo, attacco… Che succederà?

Non c'è troppo tempo per gioire. Domani sarà già vigilia di Champions e, purtroppo, la situazione infortunati condiziona pesantemente le scelte di mister Pioli.

Una situazione che va avanti praticamente da inizio stagione e a cui Maldini e Massara vorrebbero trovare una soluzione. Una soluzione in ogni zona del campo a dire il vero e la prima mossa è già stata fatta. L'arrivo di Antonio Mirante a parametro zero, dopo l'infortunio di Mike Maignan e la lunga degenza di Plizzari. Ma i colpi del Diavolo non sono finiti qui, si stanno valutando delle mosse per tutti i reparti<<<