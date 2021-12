Calciomercato Milan | Terremoto Maldini: “Possono andare via tutti”

1 di 7

Ultime notizie

6 possibili cessioni

Serve una sterzata e deve essere immediata. Dopo il fallimento in Europa, non si può rischiare di buttare al vento un inizio ottimo in campionato.

Intendiamoci, siamo ancora vicinissimi alla vetta, ma nelle ultime giornate sono state troppe le prestazioni deludenti che hanno permesso ai cugini di operare il sorpasso. Non si può negare che Pioli abbia dovuto fare in conti con un bel po' di sfortuna. Gli infortuni pesanti e pesantissimi concentrati prima in difesa e ora in attacco, hanno inevitabilmente condizionato il percorso dei rossoneri.

La soluzione c'è, è evidente. La svolta passa da un mercato importante già a gennaio, ma senza gli introiti del passaggio del turno in Champions non è semplice. Ecco perché la dirigenza meneghina starebbe pensando ad una bella opera di sfoltimento della rosa per crearsi un tesoretto da investire nella finestra invernale<<<