Calciomercato Milan / Nome nuovo, Maldini valuta un colpo a sorpresa

Colpo a sorpresa

Con uno scudetto in bilico pensare a disputare al meglio il finale di stagione è la priorità assoluta per i rossoneri ma la dirigenza sta già lavorando sul mercato per la prossima stagione per rinforzare dei reparti in cui qualcuno non ha brillato.

Sia Junior Messias che Brahim Diaz rientrano in questo discorso. Entrambi sono al Milan in prestito con diritto di riscatto e Maldini dovrà valutare cosa fare al termine della stagione. La decisione sul brasiliano dovrà essere presa il prossimo giugno e, viste le prestazioni, non è escluso un suo ritorno a Crotone. Per Brahim Diaz la situazione è diversa. Il calciatore ha ancora un altro anno di prestito ai rossoneri - scadenza 2023 - ma il diritto di riscatto ammonta a 22 milioni di euro da versare nelle tasche del Real Madrid. Al momento la stagione del trequartista rossonero è stata deludente: il numero 10 del Milan non trova il gol dallo scorso 25 settembre.

Per questo motivo la dirigenza rossonera starebbe cercando un giocatore in grado di ricoprire sia il ruolo di trequartista che quello di esterno destro. E le ultime indiscrezioni ci portano direttamente in Francia<<<