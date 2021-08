E' il mercato dei grandi addii. Donnarumma dal Milan al PSG, Lukaku dai nerazzurri al Chelsea e Leo Messi che ha dovuto salutare Barcellona, per diventare un nuovo compagno di squadra dell'ex portiere rossonero. In questa sessione estiva ci sono dei colpi di scena con le due squadre di Milano protagoniste. Visto anche dove è andato a giocare Hakan Calhanoglu, non si possono escludere nuove sorprese.Il capolavoro Maldini potrebbe compierlo proprio ai danni della "banda Marotta"<<<