Calciomercato Milan \ Problemi con Kessie? Maldini blocca il sostituto

Meno di una settimana alla chiusura ufficiale del calciomercato ed il Milan ancora non ha soddisfatto tutte le esigenze di mister Pioli, nonostante il tecnico parmense dichiari di avere una rosa già altamente competitiva. Non c'è dubbio su questo punto, ma se si vuole puntare in alto sia in campionato che in Champions, serve un finale di mercato da stropicciarsi gli occhi. Maldini e Massara vogliono riuscire nell'impresa di stupire ancora una volta i tifosi. Vi riassumiamo nella consueta raffica le ultime notizie riguardanti le trattative che il Diavolo sta portando avanti<<<