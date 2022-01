Calciomercato Milan – Nuovissima indiscrezione, Maldini tenta lo scambio

Scambio in vista

E' il caso che i tifosi si allaccino le cinture perché le prossime settimane di calciomercato saranno frenetiche. I presupporti per una sessione invernale ricca di affari ci sono tutte.

In particolare il Milan ha tante questioni da sistemare e alcune lacune nella rosa da colmare. Il sogno scudetto non è poi così distante e in società credono nel traguardo ambizioso. Sarebbe una goduria doppia scucirlo dalla maglia dei cugini nerazzurri.