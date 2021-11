Calciomercato Milan – Non si può fare? E invece sì, con uno scambio!

Le recenti dichiarazioni di Maldini sulla possibilità di non intervenire sul mercato di gennaio hanno fatto storcere il naso a più di qualche tifoso. Potrebbe essersi trattato di parole di facciata e di circostanza? Beh di fronte a necessità reali (ricordiamo che Bennacer e Kessie partiranno per la Coppa d'Africa) e ad operazioni in uscita, le cose potrebbero cambiare.

Non c'è da tenere sotto osservazione solo la linea mediana, anche il reparto avanzato risente di assenze pesanti dovute a reiterati infortuni. Sarebbe un errore madornale non rinforzarsi ora che gli impegni si fanno ancora più fitti se si considerano anche i turni infrasettimanali. Proprio per questo motivo in attacco si sta valutando di acquistare una punta centrale che possa essere più integra e continua di Ibra e di Giroud<<<