Calciomercato Milan | Che assist dal Real, ma servono 25 milioni

Continua il momento nero in casa Milan . I rossoneri vengono battuti per 1-0 dal Napoli di Luciano Spalletti e ora si trovano a quattro punti di distanza dai cugini nerazzurri, primi in classifica.

Il post partita è stato condizionato da diverse polemiche. Non solo per il gol di Elmas, ma soprattutto per il gol di Kessiè, nei minuti finali, annullato dall'arbitro per un fuorigioco discutibile di Giroud.