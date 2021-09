Calciomercato Milan – Attenzione alla mossa di Maldini: “Contatti avviati”

E' sempre tempo di rinnovi in casa Milan. C'è la situazione legata a Franck Kessie e quella di Simon Kjaer , senza dimenticare Alessio Romagnoli . Situazioni tutte diverse tra loro, che in comune hanno la data di scadenza, il 2022.

Se per il centrale danese sembra essere tutto definito, o quasi, perché manca ancora l'accordo sulla durata del nuovo accordo. Non si può dire la stessa per il compagno di reparto e capitano della squadra rossonera. Sì perché Romagnoli e il Diavolo sembrano essere davvero distanti, con il giocatore che vorrebbe un ritocco dell'ingaggio verso l'alto, cifra da top player, ma la realtà è che in questo momento è dietro nelle gerarchie di Stefano Pioli. E non si può escludere nulla, né a gennaio, né nella prossima sessione di mercato, né tanto meno a fine stagione. Una partenza a parametro zero o tra qualche mese è del tutto plausibile.