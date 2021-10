Mercato Milan – Maldini punta in alto: occhi su un fuoriclasse

Il Milan di Stefano Pioli insegue il primo posto in classifica. Vede la vetta la squadra rossonera a 2 sole lunghezze dal Napoli di Luciano Spalletti. A gennaio potrebbero arrivare ulteriori rinforzi, per affrontare al meglio tutte le competizione il cui il Diavolo gioca.

Ha fatto il suo debutto in rossonero Junior Messias nell'ultima di campionato contro l'Atalanta. Sistemando così la questione trequartista, almeno per il momento perché Brahim Diaz sta giocando ad altissimo livello, con goal e assist per i suoi compagni.

Il brasiliano ex Crotone potrebbe essere un'ottima alternativa allo spagnolo, ma non solo, anche ad Alexis Saelemaekers. Questo però non fermerà Maldini e Massara, che hanno tutta l'intenzione di continuare ad allestire una grande squadra. Perché i tifosi rossoneri possono sognare? Perché i nomi che circolano in ottica Milan, sono tutt'altro che banali. Uno su tutti, stimolerebbe la fantasia di qualsiasi tifoso<<<