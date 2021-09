Calciomercato Milan – C’è un grosso rischio: i tifosi tremano

Solo qualche settimana fa, Franck Kessie aveva dichiarato ai microfoni della Gazzetta dello Sport di volere il Milan a vita e che una volta tornato dalle Olimpiadi avrebbe firmato il contratto per il suo rinnovo in rossonero. "Adesso sono ai Giochi, ma appena torno sistemo tutto . Io voglio soltanto il Milan e sia Maldini che Massara sanno qual è il mio pensiero".

Insomma tante parole e tante promesse, ma per ora nessun passo concreto nella direzione del club. Ma come finirà la telenovela Kessie? In queste ore in Spagna hanno rilanciato un clamorosa indiscrezione che farà scorrere un brivido sulla schiena dei tifosi del Diavolo<<<