Mercato Milan – Colpo a effetto cercasi, magari ad un buon prezzo: eccolo!

Nuova idea di Maldini per il 2022

I tifosi del Milan si aspettavano un colpo a effetto per la chiusura del calciomercato estivo, ma non è andata così. L’ultimo acquisto è stato Junior Messias, 30enne scommessa arrivata dal Crotone. Il fantasista brasiliano può giocare in più ruoli de centrocampo e dell'attacco, ma la posizione che gli è più congeniale è quella da esterno destro.