Calciomercato Milan – Maldini di nuovo su di lui, può arrivare a zero

Lo svedese e il francese sono abilissimi sotto porta e fondamentali per la squadra sotto tanti punti di vista, ma come ben noto, causa età, vanno incontro ad infortuni sempre più frequenti. L'idea di Pellegri era nata proprio per questo, ma l'ex Monaco non è ancora entrato negli schemi di Pioli ed anche lui è frequentemente out per infortuni. E' notizia fresca di queste ore il rinnovato interesse per un attaccante già cercato pochi mesi fa<<<