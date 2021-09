Mercato Milan – Maldini vuole un campione sulla trequarti: ora si può

Dopo tre vittorie molto convincenti in campionato, il Milan si è inchinato in Champions di fronte al ritmo forsennato del Liverpool e all'atmosfera incandescente di Anfield Road. Erano quasi 80 mila gli spettatori sugli spalti.

La squadra di Pioli ha comunque fatto un'ottima figura e questo fa ben sperare per il prosieguo della stagione. Tuttavia più di qualche addetto ai lavori ha sottolineato come a questa rosa manchi ancora qualcosa per considerarsi al livello dei top club europei.