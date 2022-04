Mercato Milan / Ancora più forti, Maldini fa piazza pulita: via in 11

I rossoneri non avranno forse la rosa più forte delle big del nostro campionato (questo dicono gli addetti ai lavori), ma comunque guardano ancora tutti dall'alto in basso.

Il Milan è primo nonostante si risultato palese nel corso dell'anno come ci siano delle lacune evidenti nella rosa dei meneghini, ma anche nell'undici titolare. Un portiere e una difesa straordinari, hanno tenuto in piedi l'ambizioso Diavolo, ma per puntare a vette ancora più alte, serve un rinnovamento in alcuni reparti e pure nelle seconde linee.