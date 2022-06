Mercato Milan – Maldini studia le cessioni: rivoluzione in vista?

Il Milan ha chiuso la sua stagione in modo mirabolante e straordinario: con la vittoria dello Scudetto . Un successo totalmente insperato, ma arrivato grazie alla programmazione, alla costanza e all'unione di un gruppo che si è dimostrato compatto come se fosse una famiglia.

Ora alla dirigenza meneghina spetta forse il compito più arduo in assoluto: rinnovare e rinforzare un organico capace dell'impossibile . Sembra sicuramente più facile a dirsi che a farsi, anche perché spesso, in queste situazioni, si rischia di frantumare tutto il lavoro di una vita.

Gli acquisti ok, sono super importanti, senza di questi il salto di qualità è impossibile anche solo pensarlo. Ma prima di tutto sono di vitale importanza le cessioni. Già, le cessioni. Ma chi vendere? Abbiamo condotto solo per voi un'attenta ricerca viscerale, con tanto di lente d'ingrandimento e pipa (proprio come il fantastico Sherlock Holmes). Di seguito il risultato della nostra meticolosa investigazione<<<