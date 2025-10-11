Lewandowski al Milan? Bomba di calciomercato... con annuncio

"La verità è che oggi la mente di Lewandowski è tutta a Barcellona"

Fabrizio Romano ha fatto il punto della situazione parlando di calciomercato e di quello che potrebbe succedere in casa Milan. Sentite che ha detto sul suo canale Youtube: “Lasciando per un momento da parte il Milan, va affrontato il tema legato a Robert Lewandowski. L’attaccante polacco – e tutto il suo entourage – è oggi totalmente concentrato sulla stagione con il Barcellona. Una scelta comprensibile: l’obiettivo, dichiarato e condiviso da tutto l’ambiente blaugrana, è quello di vincere il più possibile. In Liga e soprattutto in Champions League, competizione che Lewandowski sogna di sollevare prima di chiudere la sua esperienza in Catalogna. Il centravanti ha cominciato la stagione nel migliore dei modi, con prestazioni convincenti e un rendimento da leader. Proprio per questo, al momento, non ha alcuna intenzione di discutere del suo futuro. Nessuna decisione imminente: non a ottobre, non a novembre, probabilmente nemmeno a gennaio. La priorità resta chiara — finire la stagione con il Barcellona dando tutto, fino all’ultimo. Solo dopo, a fine percorso, si aprirà il capitolo successivo. E lì sì, potrebbero cambiare gli scenari. L’ipotesi di un addio a parametro zero è tutt’altro che remota: una possibilità concreta, anche superiore al 50%. A quel punto potrebbero entrare in gioco nuovi nomi, dal Milan alle squadre arabe, fino ad altre destinazioni ancora. Per ora, però, non esistono trattative né discorsi avviati. Solo qualche informazione esplorativa, com’è normale nel calcio. La verità è che oggi la mente di Lewandowski è tutta a Barcellona — concentrata sul presente e su una stagione che potrebbe essere la sua ultima grande corsa in maglia blaugrana“.