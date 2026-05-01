Il Milan continua a inseguire l’obiettivo Champions League, ma intanto guarda già al prossimo mercato. La società rossonera vuole rinforzare l’attacco e tra i nomi finiti sulla lista c’è anche quello di Gabriel Jesus, attaccante brasiliano dell’Arsenal. La notizia è stata rilanciata durante Sky Calcio Unplugged, il podcast di Sky Sport con Gianluca Di Marzio, Lisa Offside e Stefano Borghi.

Gabriel Jesus, legato ai Gunners da un contratto fino al 2027, viene considerato uno dei profili più interessanti per il Milan in vista della prossima stagione. Resta però da capire quale sarà la posizione dell’Arsenal: il club inglese dovrà decidere se aprire alla cessione e, soprattutto, a quali condizioni economiche.

In questa stagione l’attaccante classe 1997 ha raccolto 5 gol in 25 presenze tra Premier League e coppe. Numeri non clamorosi, ma le sue caratteristiche continuano a piacere molto. Gabriel Jesus è una punta mobile, capace di attaccare la profondità, dialogare con i compagni e muoversi su tutto il fronte offensivo. Un identikit che potrebbe fare comodo a un Milan che, quest’anno, ha spesso faticato a trovare continuità in zona gol.

Con Santi Gimenez fermo ai box e Fullkrug arrivato a gennaio, Massimiliano Allegri ha dovuto adattare più volte giocatori come Pulisic e Leao in posizioni non sempre naturali, chiedendo loro anche un lavoro fisico importante contro i difensori avversari. Per questo motivo Gabriel Jesus potrebbe diventare una soluzione preziosa: non solo un centravanti, ma un attaccante moderno, utile per dare più imprevedibilità e peso al reparto offensivo.

Il Milan vuole tornare subito protagonista, sia in Italia sia in Europa. La qualificazione alla prossima Champions League resta il primo obiettivo, ma il mercato è già in movimento. E il nome di Gabriel Jesus è uno di quelli da tenere d’occhio con grande attenzione.