Mercato Milan – Maldini scatenato, può strapparlo a Klopp

La sosta per le nazionali sta per terminare ed il Milan di Stefano Pioli è pronto a tornare in campo. Dopo la vittoria in trasferta a Bergamo, si torna a San Siro dove viene a far visita Tudor con il suo Hellas Verona.

6 vittorie nelle prime 7 uscite sono un ottimo bottino per il club di Elliott, che però in queste settimane sta facendo i conti con tanti, troppi infortuni che rischiano di minare il gran lavoro fatto sino ad oggi.

Ecco perché il mercato è in fermento. Ampliare e modellare la rosa al momento è la parola d'ordine dalle parti di via Aldo Rossi. Maldini e Massara sono a lavoro per questo. In particolare è il reparto avanzato dove urgono gli interventi più tempestivi. Ma il Milan non cerca un nome qualunque, vuole un giocatore di una certa caratura. Ecco perché non stupisce la candidatura di un centravanti della Premier<<<