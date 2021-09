Mercato Milan – Pazza idea dal Bayern, si valuta un colpo esplosivo

Il Milan corre in campionato con 5 vittorie nelle prime 6 giornate. Intanto la dirigenza lavora sotto banco per cercare di regalare al tecnico Stefano Pioli delle pedine che potrebbero fare al caso suo nell’immediato futuro.

Con la situazione di Kessie sempre più in bilico, la società rossonera è quasi obbligata a guardarsi intorno alla ricerca di un possibile sostituto dell’ivoriano. I nomi di una certa caratura non mancano. Fra questi un top player assoluto che potrebbe arrivare addirittura a zero<<<