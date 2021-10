Mercato Milan – Osservatori incantati, Moncada colpisce ancora?

Le ‘pescate’ di Geoffrey Moncada sono ormai celebri: da Tomori a Saelemaekers , fino ad arrivare a Leao e Theo Hernandez . Anche per il dopo Ibrahimovic , il Milan potrebbe affidarsi alle intuizioni del suo capo scout.

I rossoneri hanno subito la terza sconfitta su altrettante partite in Champions e ora la situazione in classifica è davvero dura. A rischio anche il terzo posto che permetterebbe di approdare in Europa League.