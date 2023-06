Calciomercato, Furlani ribalta il Milan: “Ecco chi manda via al 100%” | News

Il calciomercato del Milan passerà anche da tante cessioni. In estate infatti la rosa a disposizione di mister Pioli è destinata a cambiare drasticamente volto. Tanti giocatori andranno via e molti altri sbarcheranno a Milano. Alcuni, in realtà, hanno già salutato il Milan o sono in procinto di farlo. Ibrahimovic ha dato l'addio al calcio, Tatarusanu si è svincolato a zero, Brahim Diaz ha fatto ritorno al Real Madrid. E, a breve, la stessa sorte toccherà pure a Dest e Vranckx. Ma il processo di rivoluzione è appena all'inizio.