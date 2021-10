Mercato Milan – Corteggiato per anni, ora può arrivare davvero

Sta per ripartire il campionato e il Milan di Stefano Pioli sabato affronterà a San Siro l'Hellas Verona di Igor Tudor. Partirà importante perché segna la ripresa della stagione per i rossoneri, che tre giorni dopo i gialloblù giocheranno la terza gara della fase a gironi della Champions League, in Portogallo contro il Porto.