Calciomercato Milan – Le occasioni raddoppiano, c’è un sì prestigioso

Non è stata di certo una serata esaltante quella di ieri per l'Italia, che ha perso per 2 a 1 nella semifinale di Nations League contro la Spagna.

I quotidiani sono stati implacabili con tutti, dando voti molto bassi. Gli Azzurri concludono la loro imbattibilità che durava da 37 partite e si preparano per ripartire in vista di un Mondiale da disputare e magari da vincere.

Fra i calciatori italiani più bersagliati ovviamente Donnarumma, tornato nel "suo" San Siro e ricoperto dai fischi dal pubblico. Nella raffica di oggi vi raccontiamo qualche dettaglio in più su questa vicenda e, come al solito vi riportiamo tutto ciò che bolle in pentola in casa del Diavolo.Parte la raffica rossonera<<<