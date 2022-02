Calciomercato Milan – Di Marzio in diretta: “Ecco chi prenderà Elliott”

Il Milan si gode ancora per qualche ora l'importantissima vittoria nel derby meneghino. Un successo che ha dimostrato quanto di buono sia stato fatto da mister Pioli in questi anni in rossonero.

Chissà con una rosa con anche solo il 50% in meno di infortuni, dove sarebbe il Diavolo adesso. Serve a poco rimuginare. Occorre concentrarsi in vista del prossimo impegno, che vede i rossoneri scendere in campo mercoledì a San Siro in Coppa Italia. L'avversario di turno sarà la squadra di Sarri che ha strapazzato al Franchi la tanto decantata Fiorentina (0-3).