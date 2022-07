Calciomercato Milan – Maldini spiazza tutti: presentata offerta da 20 milioni

Il Milan vuole Charles De Keteleare , è un obiettivo concreto. Arrivare al trequartista in forza al Brugge non è però impresa così tanto semplice. Si continua a trattare, la prossima può essere una settimana chiave in tal senso. Ma attenzione alle novità: il belga potrebbe non essere l'unico rinforzo offensivo .

C'è stato un blitz fulmineo in Belgio condotto da Massara e Maldini per De Ketelaere. Il classe 2001 si è convinto, vuole solo il Milan. Non ha più alcuna intenzione di rimanere al Club Brugge: è una realtà troppo stretta per le sue potenzialità. Vuole calcare i grandi palcoscenici ed esserne protagonista in uno dei club più vincenti d'Europa. Questa è la verità. Ma bisogna ancora trovare la quadra con il Brugge. Pioli non vede l'ora di abbracciarlo e di averlo a propria disposizione, ma bisogna ancora aspettare. Il belga però potrebbe non essere l'unico rinforzo. Dalla Spagna ne sono certi: i rossoneri hanno presentato la prima offerta per un altro grandissimo talento <<<