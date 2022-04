Calciomercato Milan / Altro che Sanches, Maldini sul nuovo Modric

Manca sempre meno alla fine del campionato. Il Milan è in piena corsa per regalare un titolo che ai tifosi che manca da undici stagioni. Da qui alla fine è vietato sbagliare e le energie di Pioli sono tutte focalizzate a sbloccare un tabellino fisso sullo 0-0 da due partite consecutive.

D'altro canto la dirigenza comincia già a tracciare la strada per il futuro. Servirà rinforzare la rosa in vista della prossima stagione, tra gli addii e le non conferme. Kessié sarà del Barcellona e ci sono dei profili che non hanno pienamente convinto Pioli.