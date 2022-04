Mercato Milan / Arriva la conferma, contatti per un colpo enorme

Dopo i due pareggi a reti bianche consecutivi contro Bologna e Torino, il Milan non può più sbagliare. I rossoneri si sono giocati ormai tutti i jolly possibili e sempre contro squadre medio piccole.

Pioli sta pensando di cambiare qualcosa in vista della sfida al Grifone. Nella raffica odierna vi aggiorniamo sulle ultime da Milanello e ovviamente su cosa bolle in pentola in tema mercato. Senza ulteriori indugi, partiamo subito con la prima notizia<<<