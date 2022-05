Calciomercato Milan / Colpo sulla trequarti da 50 milioni, c’è lo scambio!

Scambio da 50 milioni in Serie A

Il finale di campionato tiene tutti col fiato sospeso, con il derby scudetto che prosegue e si giocherà fino all'ultima giornata. Il lavoro di Stefano Pioli è stato ripagato dai risultati e adesso il tricolore è un obiettivo alla portata dei rossoneri. Al Milan bastano 4 punti per festeggiare il titolo numero diciannove della sua storia.

Il Diavolo è concentrato sul presente, è vero, ma si lavora in parallelo anche sul futuro della squadra. Alcuni elementi della rosa a disposizione del tecnico rossonero non hanno convinto. Non è un mistero che Maldini e Massara stiano cercando un trequartista di grande qualità.