Mercato Milan – Nuovo nome a centrocampo, è il colpo “ideale”

Nome a sorpresa per la mediana rossonera

Il reparto di scouting del Milan è sempre in movimento, alla ricerca dei migliori giovani talenti in giro per l'Europa e non solo. Un attività che finora ha portato a Milanello calciatori che sono riusciti a prendersi la scena a suon di buone prestazioni, ma con i loro tempi.

Se Theo Hernandez non è più una sorpresa, decisivo anche con la sua nazionale, Brahim Diaz, Tonali e Rafael Leao, invece, stanno stupendo tutti. Buone prestazioni, goal e assist, sia in campionato che in Champions League.

Ora tutti parlano dei giovani del Milan, ma non c'è solo questo nell'attualità rossonera, anche i rinnovi contrattuali hanno il loro spazio e il caso Kessie è quello più spinoso. Proprio perché il rinnovo dell'ivoriano potrebbe non arrivare. Per cautelarsi Maldini e Massara hanno messo gli occhi su un profilo a sorpresa che già milita in Serie A<<<