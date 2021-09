Mercato Milan | In Inghilterra esagerano: “Maldini spenderà 45 milioni”

Mercoledì l'ostacolo sarà ancora più insormontabile. Per il ritorno ufficiale in Champions il Diavolo farà visita ad Anfield al Liverpool di Klopp.

Tuttavia, come accade in ogni grande club, la dirigenza rossonera sta già gettando le basi per il prossimo futuro. Non è arrivato il nome da urlo questa estate, ma secondo il Daily Mirror, il colpo da scudetto potrebbe raggiungere Pioli solo con qualche mese di ritardo<<<