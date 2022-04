Calciomercato Milan / Maldini ci prova, 40 milioni per soffiarlo al Napoli

Manca sempre meno alla fine della stagione e i ragazzi di Pioli sono ancora in corsa per riportare nella Milano rossonera il titolo di campioni d'Italia. Il campionato è apertissimo e i giocatori sono concentrati per evitare passi falsi da qui al termine.

Le notizie non arrivano solo dal campo però. Maldini e Massara continuano a lavorare assiduamente sul fronte calciomercato. La priorità è rafforzare quei reparti che hanno convinto meno, su tutti la trequarti campo. In quella zona Brahim Diaz non sta dando le risposte sperate e la dirigenza spera di portare a Milanello un giocatore in grado di fare la differenza.