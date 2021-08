Mercato Milan – La suggestione può trasformarsi in realtà: pronti 18 milioni

Perdere calciatori a parametro zero è un rischio che tutte le società di calcio, non solo in Italia, corrono. Il Milan ha già dovuto fare i conti con gli adii di Gigio Donnarumma e Hakan Calhanoglu. Il Barcellona ha perso Leo Messi. Una situazione che accomuna tanti club e della quale altre società possono approfittare. In tale ottica Maldini si starebbe muovendo per il futuro, provando a bloccare un campione, anche se c'è la possibilità che l'affare si sblocchi già in questa finestra di mercato<<<