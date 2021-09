Calciomercato Milan – Assalto Real, Perez propone lo scambio

La nuova stagione è iniziata da pochissimo, ma ci sono già squadre e calciatori che si sono messi in mostra. E' il caso del Milan di Stefano Pioli. I rossoneri sono punteggio pieno e reduci dalla sconfitta in Champions League con il Liverpool. La partita di Anfield però ha dato anche segnali positivi, nonostante il 3-2 finale.

Ante Rebic si conferma uomo dalle gare importanti. Un goal e un assist per il croato dopo due panchine di fila nelle prime due giornate di campionato. Mike Maignan, invece, è una sorpresa. Difficile per chiunque raccogliere l'eredità di Donnarumma, ma non per lui.