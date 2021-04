Calciomercato Milan – Rivoluzione estiva, 10 a rischio addio: le percentuali

MILANO - Come spesso vi abbiamo raccontato, in estate ci saranno grosse novità per quanto riguarda il calciomercato del Milan, tanto in entrata quanto in uscita. Noi abbiamo provato a fare il punto della situazione su chi potrebbe dire addio al Diavolo tra qualche mese con il nostro borsino, per capire chi potrà fare ancora parte del progetto rossonero e chi, invece, è destinato alla partenza. Iniziamo subito dunque con la veloce carrellata dei 10 nomi a rischio, partendo dalle percentuali più basse fino ad arrivare a quelle più alte: ecco la lista completa <<<