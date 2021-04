Calciomercato Milan, Maldini ora fa sul serio: tre mosse per volare!

1 di 2

Il piano

Milan, ecco il piano di calciomercato di Maldini per l'estate.

MILANO - Con la qualificazione in Champions League sempre più vicina, è il momento per Maldini e soci di accelerare in vista del prossimo calciomercato del Milan. Di lavoro da fare ce n'è davvero tanto e ora è arrivato il momento di entrare in azione per definire le strategie e le mosse del club rossonero per l'estate. Il piano del Milan per crescere ancora è già abbastanza definito e si articola in tre mosse ben precise da attuare una dopo l'altra nel minor tempo possibile. Ma andiamo con ordine e partiamo con la prima.

Il primo passo

La priorità più stringente in questo preciso momento sono ovviamente i rinnovi. Questa è la base dalla quale partire per poi progettare tutte le altre mosse di calciomercato. Le strategie di mercato del Milan infatti cambieranno a seconda di come andranno a finire alcune situazioni molto spinose ancora aperte a da definire. Il tempo a disposizione è sempre meno, soprattutto per Donnarumma e Calhanoglu, i cui contratti scadranno tra meno di due mesi e mezzo. Occhio però anche a chi andrà in scadenza nell'estate del 2022, come Kessie, Romagnoli, Kjaer e Calabria. Insomma, nomi decisamente importanti. Il Milan dunque dovrà decidere se proporre il rinnovo anche a loro, altrimenti alcuni di questi giocatori dovranno essere messi subito sul mercato per non rischiare di perderli a zero tra poco più di un anno.

Davvero complicate le situazioni relative a Donnarumma e Calhanoglu, il tira e molla continua e presto avremo un verdetto definitivo. Per quanto riguarda gli altri, il Milan ha già iniziato a parlare con Kessie, visto che lo vuole blindare. Per Kjaer e Calabria non dovrebbero esserci particolari problemi, mentre il futuro di Romagnoli è decisamente in discussione e in bilico. Il difensore potrebbe in effetti essere uno dei grandi sacrificati del prossimo calciomercato rossonero. Detto questo, ecco le altre due mosse del Milan in programma per l'estate <<<