Calciomercato Milan – Maldini inarrestabile: altri 4 nomi caldissimi in queste ore!

MILANO – Dopo un inizio di campionato straordinario, il Milan è stato fino ad oggi assoluto protagonista anche sul mercato. La società rossonera ha deciso di assecondare l’ambizione dei tifosi, puntando su diversi nomi a gennaio. Gli arrivi di Tomori, Meite e Mandzukic hanno regalato a Pioli un’alternativa per reparto. Il mercato, però, non è ancora finito e Maldini vuole chiudere con almeno un altro colpo. Oltre ad alcune uscite, come quelle di Musacchio e Krunic che potrebbero partire, la società rossonera sta pensando con forza a un nuovo investimento. Quattro sono i nomi caldi in queste ore, andiamo a vedere chi sono gli obiettivi del Milan per gli ultimi giorni di mercato. >>>Ecco quelli che sono i quattro nomi che vuole prendere subito Maldini<<<

Scheda 1 di 5