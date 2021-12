Calciomercato Milan, nome nuovo dai Campioni d’Europa!

Dopo un mese il Milan torna a vincere in campionato. Grande prestazione degli uomini di Pioli, che dominano al Ferraris e si impongono per 3-o sulla squadra dell'ex Shevchenko, grazie alla rete di Ibra e la doppietta di Junior Messias .

Nell'altra gara di ieri sera, la squadra di Luciano Spalletti non va oltre il pareggio al Mapei. Così ora il Diavolo accorcia in classifica e si trova a un solo punto dal primo posto .

La brutta notizia per il Milan è l'infortunio di Kjaer. Per questo Maldini è pronto a muoversi per portare a Milanello un nuovo difensore già nella sessione di mercato di gennaio<<<