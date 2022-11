Calciomercato Milan, con Sarri è rottura: Maldini pensa al colpaccio | News

Il Milan va alla pausa per il Mondiale chiudendo al secondo posto in solitaria in classifica. Un buon risultato (soprattutto se sommato al cammino fatto in Champions League), anche se gli 8 punti di distacco dal primo posto occupato dal Napoli sono tanti. Effettivamente, soprattutto nell'ultimo periodo, qualche sbavatura c'è stata: più di qualche prestazione sottotono ha minato il cammino dei ragazzi guidati da Pioli.