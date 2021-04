Calciomercato Milan, con la Champions può arrivare un campione: la lista

MILANO - Con la tanto attesa qualificazione in Champions League, il Milan potrebbe davvero sognare in grande in vista del prossimo calciomercato estivo. Dal punto di vista economico - oltre che su quello del prestigio internazionale - i rossoneri potrebbero infatti godere di maggior raggio d'azione, potendosi permettere dunque di puntare su veri e propri campioni. Alcuni dai costi elevati, altri invece a parametro zero ma dall'alto ingaggio. Quali potrebbero essere quindi i sogni Champions del mercato del Milan? Noi abbiamo stilato una lista di ben 15 potenziali (e grandissimi) obiettivi rossoneri: partiamo subito dunque con la raffica dei nomi <<<