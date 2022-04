Mercato Milan / Investimento monstre sull’ala destra: ecco chi può arrivare

Il Milan è in testa alla classifica e si giocherà lo scudetto fino alla fine. La rosa a disposizione di Pioli si sta dimostrando all'altezza delle aspettativa, ma alcuni reparti non hanno convinto pienamente in questa stagione, soprattutto la corsia destra di centrocampo.

Il riscatto di Junior Messias è in dubbio, Saelemaekers ha arrestato la sua crescita e Samu Castillejo verrà ceduto nella prossima sessione di mercato. Per questo motivo in quel reparto la dirigenza del Milan vuole investire per la prossima stagione e regalare a Stefano Pioli un colpo in ottica Champions.